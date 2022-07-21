«Тут вот полуголая телка, а я в дверях»: Морозов - о фривольности звезд Comedy Club

Шоумен Александр Морозов в проекте «Откройте, Давид!» рассказал забавный случай, который у него случился с одной из звезд Comedy Club.
«У нас сейчас на сцене уровень самих артистов удивляет. Однажды мне звонит организатор и говорит: «У нас благотворительное мероприятие. Мы вам в пару дадим современного артиста». Не молодой стендапер из Comedy Club. Я приезжаю, готовлюсь. Моего партнера нет. Остается минут десять до начала. Ко мне заходит человек и говорит, что стендапер приехал. Я иду в гримерку. Там сидит человек, развалившись. Тут вот полуголая телка у него на кресле, а я в дверях. Мы с ним тезки. Я не знаю с чего начать. Это вообще что? Какое качество человека? Когда он выходил на сцену, то допускал фривольности. Открытого мата не было, но все на грани, а это был благотворительный концерт для сбора средств для деток».
Как отметил Морозов, через два часа стендапер сказал ему, что поехал. «Говорит: «Что я бесплатно буду здесь выступать». Разворачивается и сваливает», - заявил Александр Морозов.
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Напомним, что Александр Морозов - российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер. В этом году ему исполнилось 49 лет.