«Тут вот полуголая телка, а я в дверях»: Морозов - о фривольности звезд Comedy Club

Как отметил Морозов, через два часа стендапер сказал ему, что поехал. «Говорит: «Что я бесплатно буду здесь выступать». Разворачивается и сваливает», - заявил Александр Морозов.

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Напомним, что Александр Морозов - российский артист эстрады, юморист, клоун, телеведущий, актер. В этом году ему исполнилось 49 лет.