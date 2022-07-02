«Тут Оля себе дочку нашла»: Бузова в мини-юбке в горох с африканским ребенком отметилась на прогулке

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не так давно отметила 18-летие карьеры на ТВ. Примечательно, что блондинка смогла добиться успеха в разных сферах.
Она дает концерты и играет в театре. Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастье. Однако она завершает ремонт в квартире, где обустроила все для целой семьи.
Но пока Ольга находится на съемках в Африке. Она взяла с собой множество нарядов, так как собирается провести в саванне целых полтора месяца.
Телеведущая уже красовалась в мини-платье и шортах. А вот 2 июля она отправилась в центр реабилитации животных. Бузова облачилась в топ с ниспадающими рукавами и мини-юбку в горох. Она решила увидеть диких животных.
В какой-то момент к Ольге стала подбегать африканская маленькая девочка. Она схватила ее за руку и не отпускала. Подруга артистки была удивлена.
«Опять пришли! Забираем в Москву? Тут Оля нашла себе дочку! Нормально тебе? Всю экскурсию просто», – заметила девушка.
«Она не отходит от меня и руку не отпускает», – сказала звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали Ольгу комплиментами. К слову, она давно мечтает стать мамой и раньше говорила, что возьмет ребенка из детского дома, если до 35 лет не родит сама.
«Какая красивая», «Это очень мило», «А может возьмешь ребенка? Джоли сделала таких деток счастливыми», «Какие две куколки», «Это безумно трогательно», — прокомментировали пост подписчики.
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