«Тут Оля себе дочку нашла»: Бузова в мини-юбке в горох с африканским ребенком отметилась на прогулке

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она не так давно отметила 18-летие карьеры на ТВ. Примечательно, что блондинка смогла добиться успеха в разных сферах.

Она дает концерты и играет в театре. Лишь в личной жизни артистка пока не обрела счастье. Однако она завершает ремонт в квартире, где обустроила все для целой семьи.