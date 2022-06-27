«Тут нашептали»: Собчак сообщила, что молодая жена Шнурова ждет ребенка

Напомним, у Шнурова есть двое взрослых детей от предыдущих браков. Это 30-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 23-летний сын Аполлон от второй жены, Светланы Костицыной.

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