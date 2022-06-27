«Тут нашептали»: Собчак сообщила, что молодая жена Шнурова ждет ребенка

В 2018 году Сергей Шнуров женился на дочери миллионера Валерия Абрамова, Ольге. Летом прошлого года она родила своего первенца. Для 49-летнего музыканта малыш стал третьим ребенком. И, по слухам, 32-летняя избранница артиста вновь беременна. Об этом в своем телеграм-канале написала Ксения Собчак.
«Тут нашептали, что в «Кофемании» на Кутузовском была замечена пара — Шнуров с женой. Говорят, беременна», — написала Собчак.
Напомним, у Шнурова есть двое взрослых детей от предыдущих браков. Это 30-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой и 23-летний сын Аполлон от второй жены, Светланы Костицыной.
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