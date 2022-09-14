Тусуются вместе, но не торопятся: Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид стали замечать на свиданиях

Новые подробности зарождающегося романа между актером Леонардо Ди Каприо и моделью Джиджи Хадид. Источники западной прессы сообщают, что звездная пара перевела свои отношения в «более интимную фазу», но все еще «не торопится».

Ранее 47-летнего артиста и 27-летнюю манекенщицу не раз видели в компании общих друзей. Но теперь они стали ходить на свидания только вдвоем.

«Ди Каприо не из тех, кто постоянно находится в отношениях. Он не прыгает вокруг возможности начать встречаться. Они делают это медленно», - сообщил инсайдер издание Page Six.

10 сентября звездную пару заметили вместе на вечеринке в Сохо. И ранее у них тоже было свидание только вдвоем. А вообще слухи о романтическом настроении между ними пошли после их совместного появления на открытии нового клуба в Манхэттене.