«Тусклые, с куцыми кончиками»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние своих волос, сняв парик в Москве

Алла Пугачева в гостях у четы Юдашкиных показала себя без прикрас. Поклонники обратили внимание на то, что Примадонна поленилась нанести макияж: отклеив ресницы, смыв помаду и румяна, артистка выглядела болезненно бледной. К тому же, певица показала реальное состояние своих истонченных волос. Пышности прическе придавала разве что густая челка.
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При этом певица щегольнула в ультрамодном льняном белоснежном костюме с брюками палаццо и рубахой навыпуск. Изюминкой образа Примадонны стали сникерсы на платформе с белыми носочками.
Алла Пугачева удивила состоянием своих тонких волос. Фото: личный архив
«Тусклые, с куцыми кончиками», «Как будто в парикмахерской пережгли», «Из-за блонда?», «Блеска не достает», «Может лучше паричок?» - пишут фолловеры.