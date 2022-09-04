«Тусклые, с куцыми кончиками»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние своих волос, сняв парик в Москве

Примадонна явила честно фото с лицом без прикрас, поленившись нанести макияж.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Алла Пугачева в гостях у четы Юдашкиных показала себя без прикрас. Поклонники обратили внимание на то, что Примадонна поленилась нанести макияж: отклеив ресницы, смыв помаду и румяна, артистка выглядела болезненно бледной. К тому же, певица показала реальное состояние своих истонченных волос. Пышности прическе придавала разве что густая челка.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

При этом певица щегольнула в ультрамодном льняном белоснежном костюме с брюками палаццо и рубахой навыпуск. Изюминкой образа Примадонны стали сникерсы на платформе с белыми носочками.

Алла Пугачева удивила состоянием своих тонких волос. Фото: личный архив

«Тусклые, с куцыми кончиками», «Как будто в парикмахерской пережгли», «Из-за блонда?», «Блеска не достает», «Может лучше паричок?» - пишут фолловеры.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  