«Тусклые, с куцыми кончиками»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние своих волос, сняв парик в Москве

Алла Пугачева в гостях у четы Юдашкиных показала себя без прикрас. Поклонники обратили внимание на то, что Примадонна поленилась нанести макияж: отклеив ресницы, смыв помаду и румяна, артистка выглядела болезненно бледной. К тому же, певица показала реальное состояние своих истонченных волос. Пышности прическе придавала разве что густая челка.

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При этом певица щегольнула в ультрамодном льняном белоснежном костюме с брюками палаццо и рубахой навыпуск. Изюминкой образа Примадонны стали сникерсы на платформе с белыми носочками.