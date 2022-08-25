«Тушь с ресниц оттерла, румяна смыла! Руденко не зря любил»: как выглядит без макияжа Дарья Повереннова

В свои 50 лет Дарья Повереннова сохранила моложавость лица. Даже крохотные морщинки не портят ее красоту. Не зря за актрисой увивались самые завидные холостяки. Среди которых был и любвеобильный Анатолий Руденко. Этот актер успел вскружить голову также и Татьяне Арнтгольц. А потом, как шептались в кулуарах, бросил красавицу-блондинку ради Дарьи Поверенновой, которая была старше него чуть ли не на десять лет.

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