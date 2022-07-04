Туктамышева проведет летние сборы в Куршевеле в паре с Колядой

По словам Мишиной, подготовка в высокогорье оказывает всегда крайне положительный эффект. При этом она подчеркнула, что есть определенные сложности с логистикой, но надеется на конечный успех, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сбор известных российских фигуристов в Куршевеле на популярном курорте будет проходить с 4 по 20 августа нынешнего года.

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