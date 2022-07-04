Туктамышева проведет летние сборы в Куршевеле в паре с Колядой

Тренер Татьяна Мишина надеется, что сложностей с выездом на популярный курорт не возникнет.
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Тренер Татьяна Мишина заявила, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и еще один известный фигурист Михаил Коляда проведут летние сборы во французском Куршевеле.

«Едем в Куршевель. Это высокогорье, каждый год туда стремились выезжать, это очень полезно для выносливости. Если все получится, то, естественно, вся группа старших поедет».

По словам Мишиной, подготовка в высокогорье оказывает всегда крайне положительный эффект. При этом она подчеркнула, что есть определенные сложности с логистикой, но надеется на конечный успех, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сбор известных российских фигуристов в Куршевеле на популярном курорте будет проходить с 4 по 20 августа нынешнего года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  