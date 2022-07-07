Тухлые яйца ждут встречи с его лицом: Максима Галкина в Турции готовятся встретить с распростертыми объятиями

Максим Галкин готовится к выступлениям не только в Прибалтике. Артист объяснил, что в конце июля отправится на гастроли в Турцию. Но после его скандальных шуток в адрес России многие земляки, проживающие в Анталии, где даст концерт шоумен, готовятся обеспечить ему горячий прием.

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Так, сайт Solenka.info сообщает, что местная жительница Вероника Куликова, переехавшая в Анталию из Подмосковья много лет назад, рассказала, что обязательно пойдет на шоу Галкина. И заготовила для этого события тухлые яйца. Она намерена не дать спуску артисту, если тот вздумает снова отпускать шуточки в адрес Родины.

Кстати, не так давно Максиму Галкину прилетело в Израиле на концерте яблоко в глаз. Он выходил на связь с подписчиками и демонстрировал фингал.

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