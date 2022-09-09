Туда же перенесут мужа: где похоронят королеву Елизавету II

8 сентября на 97-м году жизни в Балморале умерла королева Великобритании Елизавета II. Престол принял ее сын Чарльз, которого отныне именуют королем Карлом III.

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Планируется, что королеву перевезут в Виндзор, где похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI, рядом с останками родителей и сестры принцессы Маргарет.