Туда же перенесут мужа: где похоронят королеву Елизавету II

8 сентября на 97-м году жизни в Балморале умерла королева Великобритании Елизавета II. Престол принял ее сын Чарльз, которого отныне именуют королем Карлом III.
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Планируется, что королеву перевезут в Виндзор, где похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI, рядом с останками родителей и сестры принцессы Маргарет.
Туда же, в склеп, перенесут и гроб мужа Елизаветы II, принца Филиппа. Его в апреле 2021 года похоронили в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия, где имеется королевский склеп. Принц прожил 99 лет.