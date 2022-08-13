Тряпица сверху, тряпица снизу: Севастьянова показала всю красоту своей эталонной фигуры в необычном наряде

27-летняя Каролина Севастьянова весной улетела в Монако. Там красавица поселилась вместе с бойфрендом, за это время успела отметить день рождения и годовщину своих отношений с избранником.

Но у гимнастки что ни день, то обязательно повод покрасоваться. Накануне Каролина отправилась встретиться с подругами и нарядилась в необычное одеяние.

Она показала на новом селфи, как ее эталонная фигура выглядит в асимметричном томе и юбке на бедрах. Точеная талия взбудоражила не одну сотню фанатов своей стройностью и загаром.