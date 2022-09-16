«Трусы до ушей натянула»: Водонаеву отчитали за видео в «развратном» купальнике

Комментируя ролик, пользователи Сети разошлись во мнениях. Одни восхитились формами Водонаевой, а другие раскритиковали ее образ.

«Трусы до ушей натянула, не вижу тут красоты»; «Фигура огонь, конечно, но купальник слишком открытый»; «Какое роскошное тело»; «В таком на пляж не вышла бы»; «Очень развратный купальник. Стыдно так прелестями светить», — высказались они.