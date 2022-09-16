«Трусы до ушей натянула»: Водонаеву отчитали за видео в «развратном» купальнике

Экс-звезда «Дома-2» примерила откровенное монокини.
Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Алена Водонаева подразнила поклонников в соцсети горячим контентом. Экс-участница «Дома-2» опубликовала видео, на котором позировала в весьма откровенном монокини. Изюминкой купальника стали плавки с экстремально-завышенной посадкой.

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Алена покрасовалась перед камерой, игриво покрутив в руках ленту от наряда и завязав ее на талии.

Комментируя ролик, пользователи Сети разошлись во мнениях. Одни восхитились формами Водонаевой, а другие раскритиковали ее образ.

«Трусы до ушей натянула, не вижу тут красоты»; «Фигура огонь, конечно, но купальник слишком открытый»; «Какое роскошное тело»; «В таком на пляж не вышла бы»; «Очень развратный купальник. Стыдно так прелестями светить», — высказались они.

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