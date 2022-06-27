«Трусливая балаболка»: Гордон разнесла Собчак

Екатерина Гордон жестко высказалась о Ксении Собчак после того, как та назвала ее «букашкой». Звездный адвокат заявила, что журналистка всем «осточертела, играя в хромого двойного агента».

«Вами брезгует оппозиция за ваше семейное удобное молчание. У мужа театрик отберут, маменьке влетит, да и вам больше проектов, после которых вы покупаете фазенду на Рублевке, не дадут», — написала Гордон в соцсети.

По мнению Екатерины, Собчак боится открыто высказать свое мнение о ситуации в мире, из-за чего ее перестали уважать и оппозиционеры, и патриотически настроенные граждане.

«Трусливая балаболка, не спасшая ни ребенка, ни дождевого червя с асфальта. Мелкая сошка, которая всегда в суете: и израильское гражданство получить, и в России добро свое не профукать», — подытожила адвокат.

Напомним, конфликт между Собчак и Гордон разгорелся после того, как юрист опубликовала документ с обвинением теледивы в мошеннических действиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Смотрите также