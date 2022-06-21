«Трудный путь ты себе выбрала»: Валерия обратилась к своей дочке в день рождения

«Очень хорошо помню момент, когда стояла под душем и разговаривала с тобой, гладя свой уже сильно округлившийся живот. Помню, что плакала и говорила: "Мы с тобой все преодолеем, малышка моя, сердечко мое". И вот ты сегодня такая красивая, добрая, сильная, бесконечно талантливая.

Ты рядом, когда мне радостно и грустно, моя любимая подружка. Да, мы часто спорим, зато нам никогда не бывает скучно. Мне кажется, чем старше мы становимся, тем лучше понимаем друг друга.

Трудный путь ты себе выбрала или он нашел тебя, но тем интереснее и слаще победы. Пусть их случается как можно больше. И еще, хочу чтобы ты просто была счастлива, всегда любима, но и, конечно, здорова», — заявила звезда.