«Трудный путь ты себе выбрала»: Валерия обратилась к своей дочке в день рождения

Валерия является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что артистка в свои 54 года может похвастаться стройной фигурой.
Но у нее есть трое детей и даже годовалая внучка Селин. С Иосифом Пригожиным она так и не завела общих наследников, но они относятся к детям друг друга от прошлых отношений как к родным.
Особенно близко Валерия общается с младшим сыном Арсением Шульгиным. А вот ее старший сын Артемий уже давно живет в Европе с женой. Дочка Анна Шульгина пошла по стопам мамы. Она взяла псевдоним Шена и выпускает песни.
21 июня Валерия поздравила свою наследницу с 29-летием. В соцсетях она поделилась кадрами с именинницей.
Шена. Фото: соцсети звезды
«Очень хорошо помню момент, когда стояла под душем и разговаривала с тобой, гладя свой уже сильно округлившийся живот. Помню, что плакала и говорила: "Мы с тобой все преодолеем, малышка моя, сердечко мое". И вот ты сегодня такая красивая, добрая, сильная, бесконечно талантливая.
Ты рядом, когда мне радостно и грустно, моя любимая подружка. Да, мы часто спорим, зато нам никогда не бывает скучно. Мне кажется, чем старше мы становимся, тем лучше понимаем друг друга.
Трудный путь ты себе выбрала или он нашел тебя, но тем интереснее и слаще победы. Пусть их случается как можно больше. И еще, хочу чтобы ты просто была счастлива, всегда любима, но и, конечно, здорова», — заявила звезда.
Шена. Фото: соцсети звезды
Поклонники и друзья присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Шена очень похожа на свою маму. «Лера, все твои дети — мега», «Анечка! С днем рождения! Прекрасная талантливая красавица!», «Смотрю на нее и вижу вас в молодости», «Очень эффектная внешность», «Красивая дочка, талантливая и сильная», — прокомментировали пост подписчики.