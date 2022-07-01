Трудившаяся на польском складе Вера Брежнева вспомнила свой материнский промах

Вера Брежнева некоторое время трудилась простым грузчиком на польском складе. Знаменитость активно занималась благотворительностью, поддерживая нуждающихся. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не побрезговала тяжелой работой, сменив концертное платье на более удобный костюм с жилеткой.

Вот только в Польше певица не задержалась, оставив все дела ради мамы-именинницы. Вместе с сестрами Вера устроила праздник для своей родительницы, с шиком и помпой отпраздновав ее день рождения.

Брежнева не любит посвящать поклонников в свою семейную жизнь. При этом в одном из интервью артистка вспомнила раннюю беременность. Так, поп-дива призналась, что и она совершала промахи, воспитывая старшую дочку Соню.

«За эти годы я прошла все стадии родительского опыта. Я родила рано и, будучи неопытной, сначала многое навязывала ей, заставляла делать то, что считала правильным. Сейчас у меня другой подход к воспитанию. Конечно, есть границы, есть взрослые договоренности. Если мы договорились, я жду выполнения обещаний. Но сегодня у нас очень доверительные отношения: во всем дети открыты со мной, доверяют, могут поделиться тем, что у них на душе, что они чувствуют, думают», — говорила Вера Брежнева РБК.

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