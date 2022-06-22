Трудившаяся грузчиком на складе в Польше Брежнева емко сказала о жизни с Меладзе

Вера Брежнева не раз отвечала на слухи о том, что они с музыкальным продюсером Константином Меладзе якобы вот-вот разведутся. Пара вместе уже чуть больше семи лет. Свою свадьбу они сыграли в Италии, пригласив на торжество самых близких.

Как уже писал ранее сайт Teleprogramma.prо, в Европе у экс-солистки группы «ВИА Гра» есть элитная недвижимость. К примеру, роскошная вилла неподалеку от озера Гарда. Именно там, по слухам, Брежнева остановилась с мужем после спешного отъезда за границу. Селебрити из окружения певицы поговаривают, что Вера берет уроки итальянского языка.

Кстати, некоторое время поп-дива трудилась самым простым грузчиком на польском складе, занимаясь благотворительностью. Артистка нечасто говорит про свой брак с Константином Меладзе. Однако иногда она все-таки откровенничает с поклонниками о своих отношениях с именитым композитором.

«Над отношениями равнозначно работают оба, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать», - емко сказала Брежнева.

По материалам «Комсомольская правда».

Смотрите также