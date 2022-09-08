Троицкий посоветовал Пугачевой отвезти Гарри и Лизу в прибалтийскую школу

По словам журналиста, он не понимает некоторые действия Примадонны.
Гарри и Лиза Галкины

Гарри и Лиза Галкины. Фото: соцсети

Журналист Артемий Троицкий в программе «И грянул Грэм» заявил, что недоумевает, почему дети певицы Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри Галкины — пошли в российскую гимназию.

«Какого хрена ты, Борисовна, хочешь своих детей отдать в российскую школу. Вот это вот мне абсолютно, категорически непонятно! Русскоязычные школы имеются и в Прибалтике!»

Как отметил Артемий Троицкий, в России Алле Пугачевой ничего не угрожает. За свою жизнь и здоровье она может не беспокоиться.

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Напомним, что Пугачева специально прилетела в Россию, чтобы отправить детей в третий класс Первой московской гимназии. Сама Примадонна после возвращения успела сделать несколько громких заявлений.

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