Троицкий посоветовал Пугачевой отвезти Гарри и Лизу в прибалтийскую школу

Журналист Артемий Троицкий в программе «И грянул Грэм» заявил, что недоумевает, почему дети певицы Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри Галкины — пошли в российскую гимназию.
«Какого хрена ты, Борисовна, хочешь своих детей отдать в российскую школу. Вот это вот мне абсолютно, категорически непонятно! Русскоязычные школы имеются и в Прибалтике!»
Как отметил Артемий Троицкий, в России Алле Пугачевой ничего не угрожает. За свою жизнь и здоровье она может не беспокоиться.
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Напомним, что Пугачева специально прилетела в Россию, чтобы отправить детей в третий класс Первой московской гимназии. Сама Примадонна после возвращения успела сделать несколько громких заявлений.