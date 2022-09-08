Троицкий назвал странным поступком возвращение в Россию Пугачевой

Как отметил Троицкий, арест Пугачевой стал бы «самоубийством для любого режима». Он заметил, что большинство россиян Аллу Борисовну любит. Однако мотивации Примадонны он понять не может.

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Напомним, что Пугачева недавно вернулась в Россию. При этом она уже сделала несколько громких заявлений.