Троицкий назвал странным поступком возвращение в Россию Пугачевой

Журналист Артемий Троицкий в программе «И грянул Грэм» заявил, что для него стало странным поступком возвращение в Россию Аллы Пугачевой.
«С Аллой я на эту тему не говорил, потому что находился в это время в Америке. Я понимаю, почему она смогла вернуться в Россию. Потому что понятно, что Аллу Пугачеву никто бы задерживать, арестовывать и тащить в СИЗО никогда не стал бы».
Как отметил Троицкий, арест Пугачевой стал бы «самоубийством для любого режима». Он заметил, что большинство россиян Аллу Борисовну любит. Однако мотивации Примадонны он понять не может.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Пугачева недавно вернулась в Россию. При этом она уже сделала несколько громких заявлений.