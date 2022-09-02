Трогательные касания рук: Арзамасова в платье с юбкой-солнце прогулялась с Авербухом и пасынком в Армении

Арзамасова поделилась трогательными кадрами. Она собрала самые яркие моменты из поездки в одном видео. Актриса сначала гуляла в платье с юбкой-солнце по Еревану.

Она дополнила образ шляпкой. Лиза постоянно тянулась и касалась рукой мужа. С ними был и сын фигуриста от первого брака Мартин.Он находится в прекрасных отношениях с молодой женой отца.

Илья вместе с сыном играл в пинг-понг. Также они вместе завтракали в кафе. В другой день Лиза уже щеголяла в юбке плиссе цвета сочной травы и кроссовках. Они посетили смотровую площадку, а также музей.

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