Трогательные касания рук: Арзамасова в платье с юбкой-солнце прогулялась с Авербухом и пасынком в Армении

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Много лет она снималась в сериале «Папины дочки», поэтому зрители особенно сильно полюбили ее за эту роль.
Теперь актриса также играет в театре. Но ее жизнь за последние два года изменилась. Она сыграла свадьбу с Ильей Авербухом и родила первенца –сына Льва.
Недавно Лиза отметила день рождения наследника. К одному году малыш уже начал ходить. Актриса также привозила его на шоу к Авербуху. Он с радостью прокатил его на коньках. Так как в середине лета фигурист работал, пара решила провести небольшой отпуск в Армении. Именно там они оказались в Августе.
Арзамасова поделилась трогательными кадрами. Она собрала самые яркие моменты из поездки в одном видео. Актриса сначала гуляла в платье с юбкой-солнце по Еревану.
Она дополнила образ шляпкой. Лиза постоянно тянулась и касалась рукой мужа. С ними был и сын фигуриста от первого брака Мартин.Он находится в прекрасных отношениях с молодой женой отца.
Илья вместе с сыном играл в пинг-понг. Также они вместе завтракали в кафе. В другой день Лиза уже щеголяла в юбке плиссе цвета сочной травы и кроссовках. Они посетили смотровую площадку, а также музей.
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Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Авербух рядом с возлюбленной выглядит очень счастливым. Напомним, что состоится новый сезон «Ледникового периода» Одним из его участников будет Даня Милохин. Он признался, что вернется на лед благодаря Илье, который в прошлом сезоне его очень впечатлил и часто вдохновлял.