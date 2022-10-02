Трое из ларца: Юлия Салибекова из «Дома-2» нарядила сыновей в одинаковые куртки для прогулки

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна растит троих сыновей, рожденных в браке с ним.
Юлия Салибекова все свободное время посвящает мальчишкам. В эти выходные они много гуляла в парке вместе с Роланом, Эльдаром и Багратом.
С некоторых пор Юлия Салибекова стала одинаково наряжать мальчиков. Вероятно, ей так проще подбирать им одежду.
В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором предстала вместе с сыновьями на прогулке в парке. Три разновозрастных брата одеты в одинаковые трехцветные куртки.
Юлия Салибекова с сыновьями. Фото: соцсети
«После праздника в осенний парк. Пусть мои дети живут полнокровной жизнью с эмоциями, впечатлениями и свободой», - написала под фото Юлия Салибекова.
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