Трое из ларца: Юлия Салибекова из «Дома-2» нарядила сыновей в одинаковые куртки для прогулки

Экс-участница проекта Юлия Салибекова подбирает одинаковые луки для разновозрастных наследников.
Юлия Салибекова

Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна растит троих сыновей, рожденных в браке с ним.

Юлия Салибекова все свободное время посвящает мальчишкам. В эти выходные они много гуляла в парке вместе с Роланом, Эльдаром и Багратом.

С некоторых пор Юлия Салибекова стала одинаково наряжать мальчиков. Вероятно, ей так проще подбирать им одежду.

 

В микроблоге Юлия Салибекова поделилась снимком, на котором предстала вместе с сыновьями на прогулке в парке. Три разновозрастных брата одеты в одинаковые трехцветные куртки.

Юлия Салибекова с сыновьями. Фото: соцсети

«После праздника в осенний парк. Пусть мои дети живут полнокровной жизнью с эмоциями, впечатлениями и свободой», - написала под фото Юлия Салибекова.

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