Трое из ларца: Юлия Салибекова из «Дома-2» нарядила сыновей в одинаковые куртки для прогулки

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном одна растит троих сыновей, рожденных в браке с ним.

Юлия Салибекова все свободное время посвящает мальчишкам. В эти выходные они много гуляла в парке вместе с Роланом, Эльдаром и Багратом.

С некоторых пор Юлия Салибекова стала одинаково наряжать мальчиков. Вероятно, ей так проще подбирать им одежду.