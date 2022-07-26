«Трое из ларца, одинаковы с лица»: Евгений Плющенко предстал с подросшими сыновьями от Яны Рудковской

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, продюсером и светской львицей Яной Рудковской и двумя сыновьями от нее сейчас отдыхает в Турции.

Звездное семейство проводит отпуск в одном из шикарных отелей Кемера, наслаждаясь солнцем и морем.

Евгений Плющенко поделился с поклонниками снимком, на котором запечатлен на пляже с сыновьями Сашей и Арсением.