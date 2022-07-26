«Трое из ларца, одинаковы с лица»: Евгений Плющенко предстал с подросшими сыновьями от Яны Рудковской

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вместе с женой, продюсером и светской львицей Яной Рудковской и двумя сыновьями от нее сейчас отдыхает в Турции.
Звездное семейство проводит отпуск в одном из шикарных отелей Кемера, наслаждаясь солнцем и морем.
Евгений Плющенко поделился с поклонниками снимком, на котором запечатлен на пляже с сыновьями Сашей и Арсением.
«Трое из ларца, одинаковы с лица», — подписал кадр счастливый отец.
Евгений Плющенко с сыновьями Сашей и Арсением. Фото: соцсети
Поклонники согласились со звездным отцом — они тоже считают, что Саша и Арсений похожи на своего папу.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, разница в возрасте у сыновей Евгения Плющенко и Яны Рудковской почти восемь лет. Арсению в сентябре исполнится два года, а Саше в январе будет десять лет.