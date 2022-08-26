Трижды папа: Бурак Озчивит и его жена Фахрийе Эвджен ждут двойню

Турецкий актер и модель Бурак Озчивит подтвердил, что его жена Фахрийе Эвджен вновь беременна.

«Мы невероятно взволнованны и очень счастливы… Мальчик или девочка? Достаточно иметь здорового ребенка. Я уже привык к бессонным ночам. Я прошел стажировку с Караном», — сказал Бурак Озчивит в интервью одному из турецких изданий.

По некоторым данным, пара ждет не одного малыша, а сразу двоих. Правда, информация разнится. Один инсайдеры утверждают, что у Бурака и Фахрийе родится королевская двойня — мальчик и девочка, другие — что Фахрийе Эвджен ждет малышей одного пола — девочек.

Называется и срок беременности звезды — четыре месяца.