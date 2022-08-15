Триллер «Вышка» стал лидером проката в России

По итогам выходных рейтинг фильмов в российском прокате возглавил остросюжетный британо-американский фильм «Вышка», который собрал 27,3 миллионов рублей. Его начали показывать в кинотеатрах 11 августа.

В центре сюжета картины – девушка Бекки, которая обожает экстремальные трюки. Однако после того, как погиб ее муж, она решает завершить гонку за адреналином. Ее последним эпатажным поступком должен стать рискованный подъем на телевизионную вышку – с этой точки Бекки должна развеять прах покойного мужа.

Однако все пошло не так: девушке и ее подруге приходится бороться со стихией за свои жизни, сообщает издание «РИА ФАН».