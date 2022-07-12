«Три трехкомнатные квартиры денег»: Разин раскрыл гонорары «Ласкового мая»

По словам Андрея Разина, с Юрием Шатуновым он никогда не ссорился. Их, как он уверяет, просто стравили недоброжелатели.

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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни несколько недель назад. Многие поклонники считают, что его погубили именно суды с Разиным за интеллектуальную собственность «Ласкового мая».

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