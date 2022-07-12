«Три трехкомнатные квартиры денег»: Разин раскрыл гонорары «Ласкового мая»

Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в программе «Хватит слухов!» признался, что стал первым в стране, кто измерял гонорары от концертов не рублями с нулями, а «Икарусами».
«Зарабатывали три трехкомнатные квартиры денег. Потом я все деньги загрузил в «Икарус». Снимал специально для этого сиденья. Загружал полностью «Икарус», что он даже проседал».
По словам Андрея Разина, с Юрием Шатуновым он никогда не ссорился. Их, как он уверяет, просто стравили недоброжелатели.
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Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни несколько недель назад. Многие поклонники считают, что его погубили именно суды с Разиным за интеллектуальную собственность «Ласкового мая».