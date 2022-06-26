Три слова: что произнес звезда «Разбитых фонарей» Юрий Кузнецов, навсегда уходя от первой жены

Сыгравший полковника Петренко в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов стал гостем программы телеканала НТВ «Секрет на миллион».
Во время передачи артист, в частности, рассказал о расставании с первой женой Валентиной, с которой они поженились на третьем курсе института. После двадцати пяти лет брака оказалось, что супруги совершенно чужие друг другу люди.
Никакого скандала, по словам Юрия Кузнецова, не было. Он просто сообщил жене, что она его больше не увидит.
«Я сказал: «до свидания, я уезжаю», - поделился Юрий Кузнецов во время разговора в студии с Лерой Кудрявцевой.
Тогда Юрий Кузнецов уже встречался со своей избранницей, ставшей его второй супругой.
«К тому моменту я уже три месяца был на съемках в Москве и только наездами - в Ленинграде. И уже было понятно… Ну, женщина всегда чувствует. Вам ли не знать. Вы всегда чувствуете: «Ага, это место уже занято», - объяснил Юрий Кузнецов.
Бывшая жена Кузнецова Валентина больше не вышла замуж. Чувства вины перед ней Юрий Кузнецов не испытывает, в конце концов, он же не одну ее оставил, а с дочкой.
«Это было неизбежно. С моей стороны были попытки что-то изменить и исправить, но не получилось», - добавил Юрий Кузнецов.
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