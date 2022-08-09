«Три с половиной часа зрители сидели в зале, ни один не ушел»: Макаревич — о грузинских фанатах

Как отметил Макаревич, Грузия, где он в сентябре даст концерт, самое теплое место, которое он знает.

«Масса историй, которые нет смысла пересказывать. У каждого нормального человека, у которого есть друзья в Тбилиси, могут рассказать истории об этой стране.

Мы летели как-то туда с джазовым проектом. Был в Москве адский снегопад. Буквально за полчаса до вылета отменили рейс. Представитель грузинской авиакомпании в Москве сказал, что есть рейс из Домодедово. А мы были во Внуково.

Надо было ехать 80 километров в другой аэропорт. Приехали. Сели в самолет, на который не было билетов и прилетели в Тбилиси. Три с половиной часа зрители сидели в зале, ни один не ушел», — заявил Макаревич.