Три пункта: Запашный объяснил, кто мобилизуется на территории РФ

Народный артист Эдгард Запашный заметил в своем телеграме, что известие об этом напрягло многих. Однако он полагает, что напрягаться должны не россияне, а «чужие». Он убежден, что время «игры в толерантность» закончилось, а также пояснил, кто именно попадает под частичную мобилизацию после беседы с министром обороны РФ.

«Мобилизации подлежат граждане, которые попадают под все три пункта:

1. Кто отслужил.

2. Кто имеет военно-учетную специальность, которая нужна сейчас (какая именно нужна сейчас — засекречено).

3. И главное. Кто имеет боевой опыт», — написал в своем телеграме Эдгард Запашный.

Известный дрессировщик сказал своим поклонникам, что постарается держать их в курсе ситуации. Пока это все, что ему известно достоверно.