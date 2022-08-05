«Три поколения! И все блондинки»: 51-летняя Кудрявцева козырнула моложавой мамой и дочкой Машей от хоккеиста

Ну теперь понятно, откуда у Леры Кудрявцевой такие гены, тут же подметили поклонники ведущей программы «Секрет на миллион» на НТВ.

В своем микроблоге жена хоккеиста Игоря Макарова козырнула редким снимком с моложавой мамой. Александра Ивановна может стать примером для своих сверстниц там, где речь заходит об утонченности и умении выглядеть моложе своих лет.

Похоже, этот секрет мама Леры Кудрявцевой передала и своей дочери. В 51 год телеведущая может дать фору и более юным красоткам на ТВ. К тому же Лера замужем за молодым хоккеистом. Игорю Макарову всего 34.

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