«Три поколения! И все блондинки»: 51-летняя Кудрявцева козырнула моложавой мамой и дочкой Машей от хоккеиста

Ну теперь понятно, откуда у Леры Кудрявцевой такие гены, тут же подметили поклонники ведущей программы «Секрет на миллион» на НТВ.
В своем микроблоге жена хоккеиста Игоря Макарова козырнула редким снимком с моложавой мамой. Александра Ивановна может стать примером для своих сверстниц там, где речь заходит об утонченности и умении выглядеть моложе своих лет.
Похоже, этот секрет мама Леры Кудрявцевой передала и своей дочери. В 51 год телеведущая может дать фору и более юным красоткам на ТВ. К тому же Лера замужем за молодым хоккеистом. Игорю Макарову всего 34.
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Лера Кудрявцева с мамой Александрой и дочкой Машей. Фото: личный архив
Мама Леры Кудрявцевой, сама телеведущая и ее дочка Маша — блондинки. Александра Ивановна выглядит так, словно поселилась в «морозилке». На лице мизер морщин, волосы густые и пышные, глазки сияют. Не забыла мама телеведущей и про макияж с идеальной укладкой с прикорневым объемом.
Кстати, росла Лера в Усть-Каменогорске. С детства старалась подрабатывать: то в кафе посуду мыла, то в подъезде полы терла.
Лера даже вспомнила историю, как пошла работать на каникулах, чтобы скопить денег и купить маме подарок.
«Три поколения! И все блондинки», «Какая красивая у Леры мама», «Мамуля очень молодо выглядит», «Очаровательные мама, бабушка и внучка», «Машуля какая большая стала», — написали фолловеры.