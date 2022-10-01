«Три месяца очень скудно ели»: звезда «Универа» не может выплатить ипотеку

Актер рассказал о финансовых проблемах.
Актер из сериала «Универ» Александр Стекольников. Фото: кадр из фильма

Актер из сериала «Универ» Александр Стекольников. Фото: кадр из фильма

Актер из сериала «Универ» Александр Стекольников, сыгравший Валентина Будейко, рассказал, что столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. У артиста возникли проблемы с выплатой ипотеки.

Во время пандемии съемки у Стекольникова практически остановились. Чтобы выжить, он начал вести онлайн-тренинги по актерскому мастерству, а также взял деньги в долг. Но и это не помогло.

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Тогда Александр пошел в банк, чтобы попросить об отсрочке.

«Мне пошли навстречу, дали отсрочку. Три месяца мы очень скудно ели. Но, слава богу, все закончилось, едем дальше», — признался актер. Он отметил, что в настоящее время еще платит ипотеку.

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