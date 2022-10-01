«Три месяца очень скудно ели»: звезда «Универа» не может выплатить ипотеку

Актер из сериала «Универ» Александр Стекольников, сыгравший Валентина Будейко, рассказал, что столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. У артиста возникли проблемы с выплатой ипотеки.

Во время пандемии съемки у Стекольникова практически остановились. Чтобы выжить, он начал вести онлайн-тренинги по актерскому мастерству, а также взял деньги в долг. Но и это не помогло.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тогда Александр пошел в банк, чтобы попросить об отсрочке.