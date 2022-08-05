Три лоскута ткани: исхудавшая Бузова выставила на обозрение впалый животик и скромную грудь в бикини цвета золота

Звезда «Дома-2», а ныне популярная телеведущая и певица Ольга Бузова в эти дни находится на гастролях на Черном море.

Ольга Бузова выступает в клубах городов-курортов, а свободное время посвящает себе и своему телу. Ольга загорает, купается и не забывает радовать поклонников своими снимками в бикини.

В последнее время звезда изрядно подсушила свое тело. Теперь нет и намека на лишние килограммы, в которых Ольгу Бузову уличали еще не так давно.