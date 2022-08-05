Три лоскута ткани: исхудавшая Бузова выставила на обозрение впалый животик и скромную грудь в бикини цвета золота

Звезда «Дома-2», а ныне популярная телеведущая и певица Ольга Бузова в эти дни находится на гастролях на Черном море.
Ольга Бузова выступает в клубах городов-курортов, а свободное время посвящает себе и своему телу. Ольга загорает, купается и не забывает радовать поклонников своими снимками в бикини.
В последнее время звезда изрядно подсушила свое тело. Теперь нет и намека на лишние килограммы, в которых Ольгу Бузову уличали еще не так давно.
В микроблоге Ольга Бузова поделилась снимком, на котором предстала в бикини золотистого оттенка. Со стороны кажется, что купальник состоит просто из трех лоскутов ткани, позволяющих во всех подробностях рассмотреть фигуру звезды.
У Ольги Бузовой впалый животик и скромных размеров грудь.
«Анапа, спасибо вам за все. Сегодня мы встречаемся в Геленджике, в ночном клубе «Формула». А завтра — Сочи», — анонсировала под фото свои концерты Ольга Бузова.
Ольга Бузова в бикини. Фото: соцсети
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Поклонники Ольги Бузовой пришли в восторг от ее форм и тотчас сделали ей массу комплиментов.
«Знойная Ляля Игоревна. Куколка», «Спасибо, что передом в этот раз», «Купальник как во времена «Дома-2», «Идеальная женщина», «Какая же худая!», «Кайфовая богиня с идеальным телом», — высказались в Сети.