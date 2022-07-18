«Три годика нашему Левушке»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» поделилась трогательным видео с участием младшего сына

У бывших участников «Дома-2», супругов Ольги и Ильи Гажиенко в этот понедельник, 18 июля, большой семейный праздник.

Пара отмечает день рождения младшего сына Левушки. Мальчику исполнилось три года.

В честь праздника Ольга Гажиенко сделала очаровательной видео с участием виновника торжества и поделилась им с подписчиками в соцсети.

В кадре Лева Гажиенко перерезает ножничками нить, на которой держится надувная цифра два. Вместо нее малыш тянет на такой же веревочке цифру три.