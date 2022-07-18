«Три годика нашему Левушке»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» поделилась трогательным видео с участием младшего сына

У бывших участников «Дома-2», супругов Ольги и Ильи Гажиенко в этот понедельник, 18 июля, большой семейный праздник.
Пара отмечает день рождения младшего сына Левушки. Мальчику исполнилось три года.
В честь праздника Ольга Гажиенко сделала очаровательной видео с участием виновника торжества и поделилась им с подписчиками в соцсети.
В кадре Лева Гажиенко перерезает ножничками нить, на которой держится надувная цифра два. Вместо нее малыш тянет на такой же веревочке цифру три.
«Три годика нашему Левушке», - написала под видео Ольга Гажиенко.
Кадры вызвали восторг и умиление среди поклонников Ольги Гажиенко. Они принялись поздравлять Леву с днем рождения.
В числе первых видео прокомментировали бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Сергей Пынзарь и Наталья Варвина.
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«С днем рождения!» - написал Сергей Пынзарь.
«С днем рождения! Такое классное видео», - отозвалась Наталья Варвина.