«Три годика нашему Левушке»: Ольга Гажиенко из «Дома-2» поделилась трогательным видео с участием младшего сына

Наследник Ольги и Ильи Гажиенко умилил поклонников пары.
Ольга Гажиенко с сыновьями Кириллом и Левой

Ольга Гажиенко с сыновьями Кириллом и Левой. Фото: соцсети

У бывших участников «Дома-2», супругов Ольги и Ильи Гажиенко в этот понедельник, 18 июля, большой семейный праздник.

Пара отмечает день рождения младшего сына Левушки. Мальчику исполнилось три года.

В честь праздника Ольга Гажиенко сделала очаровательной видео с участием виновника торжества и поделилась им с подписчиками в соцсети. 

В кадре Лева Гажиенко перерезает ножничками нить, на которой держится надувная цифра два. Вместо нее малыш тянет на такой же веревочке цифру три.

 

«Три годика нашему Левушке», - написала под видео Ольга Гажиенко.

Кадры вызвали восторг и умиление среди поклонников Ольги Гажиенко. Они принялись поздравлять Леву с днем рождения.

В числе первых видео прокомментировали бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Сергей Пынзарь и Наталья Варвина.

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«С днем рождения!» - написал Сергей Пынзарь.

«С днем рождения! Такое классное видео», - отозвалась Наталья Варвина.

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