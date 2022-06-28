«Три года депрессии»: Кожевникова с ужасом вспомнила о работе депутатом

В свое время Мария Кожевникова много снималась в кино и сериалах, однако неожиданно решила попробовать себя в политике. Актриса проработала в Госдуме с 2011 по 2016 год. Сейчас она с ужасом вспоминает об этом времени.

«Человеку эмоциональному и сердечному там не выжить, либо сойдешь с ума, либо — с волками жить — по-волчьи выть. Со мной случилось первое, три года депрессии. Только вылезла, а точнее — вылезаю», — поделилась Кожевникова в соцсети.

Мария не стала скрывать, что не смогла сама справиться с негативными эмоциями. Звезде пришлось обратиться к психологу, который проработал с ней все страхи и тревоги.

Напомним, Кожевникова прославилась благодаря ситкому «Универ» и роли легкомысленной блондинки Аллы Гришко. Позже она сыграла во многих фильмах, в числе которых военная драма «Собибор».

Сейчас актриса большую часть времени уделяет семье. Она счастлива в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. У пары подрастают трое сыновей.

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