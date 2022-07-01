Три часа на самолете: выяснилось, где на самом деле живет продюсер Разин

Несколько месяцев назад продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что переезжает жить в США. После известия о смерти Юрия Шатунова он, по слухам, «сорвал» телефон родным артиста, но на похороны так и не приехал. Якобы не было билетов из Америки в Россию.
Накануне выяснилось, что Андрей Разин находился не в США, а намного ближе. Об этом заявил продюсер Андрей Тимофеев, который работал с Разиным в 2020-2021 годах.
«На днях после похорон Юры Шатунова я написал Разину, спросил, почему он не прилетел. Тот прочитал и ничего не ответил. По заявлением самого Андрея я думал, что он находится в США. Но сегодня позвонил наш общий знакомый - по его словам, продюсер живет в Турции. Он приобрел апартаменты Анталии, где, собственно, и обосновался», - сообщил Тимофеев «Комсомольской правде».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.