«Три брата!»: Пресняков предъявил сыновей от разных жен в одном месте

Владимир Пресняков сейчас слывет тихим семьянином и примерным отцом семейства. Однако артист прожил бурную жизнь, в которой много было страстей и романов.

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При этом официально музыкант был женат дважды: на певице Наталье Подольской и модельере Елене Ленской (бездетный союз). С Кристиной Орбакайте он жил гражданским браком, хоть певица и родила ему сына Никиту Преснякова.

Наталья Подольская подарила супругу двух мальчиков - Арсения и Ивана. В личном блоге Владимир Пресняков собрал снимки своих наследников от разных жен на одном коллаже и с гордостью написал под ним: «Три брата!»