Трейлеры сериала «Кольца власти» привели в ярость ценителей Толкина

От волшебных миров Средиземья в сериале, похоже, ничего не осталось — а больше всего зрителей возмутил цвет кожи хоббитов.
Кадр из фильма «Хоббит». Фото: Global Look Press

Кадр из фильма «Хоббит». Фото: Global Look Press

Совсем скоро, уже в начале сентября, компания Amazon представит зрителям новый масштабный сериал под названием «Кольца власти», созданный по мотивам произведений Толкина. Галадриэль предстанет не старой мудрой волшебницей, а юной отважной воительницей с клинком, появятся предки хоббитов и древние короли…

Однако зрители, увидев трейлеры, вовсе не пришли в восторг. Поклонников волшебных миров Толкина они привели в ужас. Дело в том, что сериал сделан именно «по мотивам», то есть от легендарного писателя в нем почти ничего нет.

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Мало того, что сюжет скорее напоминает очередной блокбастер вселенной Marvel, так еще и исполнители ролей хоббитов — темнокожие. Такая чрезмерная «политкорректность» привела ценителей миров Средиземья в ярость.

«Совсем не чувствуется Средиземье. В этом сериале нет души», «Слишком далеко от Толкина», «Час Дракона посмотрю с удовольствием. А вот это позорище пропущу мимо», — приводит комментарии зрителей издание Аrgumenti.ru.

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