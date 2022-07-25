Трейлеры сериала «Кольца власти» привели в ярость ценителей Толкина

Совсем скоро, уже в начале сентября, компания Amazon представит зрителям новый масштабный сериал под названием «Кольца власти», созданный по мотивам произведений Толкина. Галадриэль предстанет не старой мудрой волшебницей, а юной отважной воительницей с клинком, появятся предки хоббитов и древние короли…

Однако зрители, увидев трейлеры, вовсе не пришли в восторг. Поклонников волшебных миров Толкина они привели в ужас. Дело в том, что сериал сделан именно «по мотивам», то есть от легендарного писателя в нем почти ничего нет.

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Мало того, что сюжет скорее напоминает очередной блокбастер вселенной Marvel, так еще и исполнители ролей хоббитов — темнокожие. Такая чрезмерная «политкорректность» привела ценителей миров Средиземья в ярость.