Трейлер новой «Русалочки» преодолел отметку в 2,5 миллиона дизлайков

Тизер-трейлер нового фильма «Русалочка» от Walt Disney Studios продолжает бить рекорды на видеосервисе YouTube. Через неделю после выхода он набрал уже 2,6 миллиона дизлайков. Отметку «Мне нравится» под видео поставил всего 1 миллион зрителей.

Рекордсменом по количеству дизлайков на YouTube сейчас является короткий ролик «Revenge» американского танцевального дуэта Dobre Twins. Замыкает ТОП-50 самых нелюбимых видео детская песенка «Wheels on the Bus», набравшая 2,78 миллиона дизлайков. Совсем скоро тизер «Русалочки» ее догонит.

Напомним, в новом фильме, снятом по мотивам истории Ганса Христиана Андерсена, главную героиню – русалочку Ариэль – сыграла темнокожая актриса Холли Бэйли. Многие. фанаты истории не оценили идею поменять цвет кожи персонажа ради «инклюзивности».

Между тем, в Китае кто-то нашел способ исправить «ошибку» киностудии. С помощью нейросети русалочку из тизера заменили на белую девушку с рыжими волосами. Результат многим пришелся по душе, фанаты просят сделать это с полной версией фильма, когда она выйдет на экраны.

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