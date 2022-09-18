Трейлер новой «Русалочки» преодолел отметку в 2,5 миллиона дизлайков

Тизер-трейлер нового фильма «Русалочка» от Walt Disney Studios продолжает бить рекорды на видеосервисе YouTube. Через неделю после выхода он набрал уже 2,6 миллиона дизлайков. Отметку «Мне нравится» под видео поставил всего 1 миллион зрителей.

Рекордсменом по количеству дизлайков на YouTube сейчас является короткий ролик «Revenge» американского танцевального дуэта Dobre Twins. Замыкает ТОП-50 самых нелюбимых видео детская песенка «Wheels on the Bus», набравшая 2,78 миллиона дизлайков. Совсем скоро тизер «Русалочки» ее догонит.