Третий сезон сериала «Почему женщины убивают» не выйдет

Увы, поклонники сериала «Почему женщины убивают», два сезона которого с успехом прошли по ТВ, третий не увидят.
Компания-производитель фильма заявила, что отказалась от его продвижения, хотя ранее сериал заявлялся. И ничего, как говорится, не предвещало.
«Paramount+» приняла трудное решение не продвигать 3-й сезон сериала «Почему женщины убивают», — говорится в заявлении представителя «Paramount+». — Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из CBS Studios и Imagine Television Studios, потрясающего создателя и шоураннера Марка Черри, а также невероятных сценаристов, актеров и съемочную группу за два незабываемых сезона».
По материалам TVLine.
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