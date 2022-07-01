Третий сезон сериала «Почему женщины убивают» не выйдет

Компания «Paramount+» отказалась продвигать новый сезон, хотя ранее он заявлялся.
«Почему женщины убивают». Кадр из фильма

«Почему женщины убивают». Фото: кадр из фильма, 2021 год

Увы, поклонники сериала «Почему женщины убивают», два сезона которого с успехом прошли по ТВ, третий не увидят.

Компания-производитель фильма заявила, что отказалась от его продвижения, хотя ранее сериал заявлялся. И ничего, как говорится, не предвещало.

«Paramount+» приняла трудное решение не продвигать 3-й сезон сериала «Почему женщины убивают», — говорится в заявлении представителя «Paramount+». — Мы хотели бы поблагодарить наших партнеров из CBS Studios и Imagine Television Studios, потрясающего создателя и шоураннера Марка Черри, а также невероятных сценаристов, актеров и съемочную группу за два незабываемых сезона».

По материалам TVLine.

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