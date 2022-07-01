Третий сезон сериала «Почему женщины убивают» не выйдет

Увы, поклонники сериала «Почему женщины убивают», два сезона которого с успехом прошли по ТВ, третий не увидят.

Компания-производитель фильма заявила, что отказалась от его продвижения, хотя ранее сериал заявлялся. И ничего, как говорится, не предвещало.