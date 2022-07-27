«Трепыхается, как лягушка»: журналист — о появлении Ауг на фестивале в Эстонии

Еще недавно Юлия Ауг заявляла, что никуда из Москвы не уезжала и не собирается. Якобы она так же живет в своем доме в Подмосковье и ни о каком ПМЖ не думает.
Накануне актриса появилась на таллинском телеканале в связи с месячником культуры «Ваба Лава», который стартовал в выходные в Нарве. Рекламировала концерт группы «Ляпис Трубецкой», билеты на который в Таллине будут стоить всего 10 евро.
Журналист Михаил Дряшин отметил, что пока Ауг еще на плаву, но это ненадолго.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Трепыхается, пытается взбить сливки, как лягушка. Получается не очень. Играет в активность, внедряется в поселковые фестивали и прочие движухи для узкого круга на приграничных территориях — Прибалтика, Израиль. И это она еще на плаву. Потом канет», — написал Дряшин для «Абзаца».