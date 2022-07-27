«Трепыхается, как лягушка»: журналист — о появлении Ауг на фестивале в Эстонии

Недавно актриса заявляла, что никуда из России не уезжала и не собирается.
Юлия Ауг

Юлия Ауг. Фото: Global Look Press

Еще недавно Юлия Ауг заявляла, что никуда из Москвы не уезжала и не собирается. Якобы она так же живет в своем доме в Подмосковье и ни о каком ПМЖ не думает.

Накануне актриса появилась на таллинском телеканале в связи с месячником культуры «Ваба Лава», который стартовал в выходные в Нарве. Рекламировала концерт группы «Ляпис Трубецкой», билеты на который в Таллине будут стоить всего 10 евро.

Журналист Михаил Дряшин отметил, что пока Ауг еще на плаву, но это ненадолго.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 «Трепыхается, пытается взбить сливки, как лягушка. Получается не очень. Играет в активность, внедряется в поселковые фестивали и прочие движухи для узкого круга на приграничных территориях — Прибалтика, Израиль. И это она еще на плаву. Потом канет», — написал Дряшин для «Абзаца».

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