Трепетная грудь в черном лифе: младшая дочь Стриженовой кокетливо распахнула кофточку, показав сокровенное

Младшая дочь известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра вместе с подругами отдыхает в Турции.

Девушка, правда, предпочитает не снабжать геотегами свои публикации в микроблоге. Но зато исправно поставляет горячий контент, за что поклонники прощают ей скрытность.

Между тем, по пейзажам очевидно, что находится 21-летняя Александра Стриженова именно в Турции.

От отдыха красавица в восторге. В микроблоге Александра Стриженова поделилась еще одним провокационным снимком.

В кадре она предстала на фоне моря в черном лифе от бикини. Поверх Саша Стриженова набросила рубашку в клетку. Край наряда она как бы невзначай распахнула, чтобы засветить самое сокровенное — женственную грудь, которую унаследовала от своей мамы Екатерины Стриженовой.