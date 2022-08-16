Трепетная грудь в черном лифе: младшая дочь Стриженовой кокетливо распахнула кофточку, показав сокровенное

Александра Стриженова раскрепостилась перед камерой.
Екатерина и Александра Стриженовы

Екатерина и Александра Стриженовы. Фото: соцсети

Младшая дочь известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра вместе с подругами отдыхает в Турции.

Девушка, правда, предпочитает не снабжать геотегами свои публикации в микроблоге. Но зато исправно поставляет горячий контент, за что поклонники прощают ей скрытность.

Между тем, по пейзажам очевидно, что находится 21-летняя Александра Стриженова именно в Турции.

От отдыха красавица в восторге. В микроблоге Александра Стриженова поделилась еще одним провокационным снимком.

В кадре она предстала на фоне моря в черном лифе от бикини. Поверх Саша Стриженова набросила рубашку в клетку. Край наряда она как бы невзначай распахнула, чтобы засветить самое сокровенное — женственную грудь, которую унаследовала от своей мамы Екатерины Стриженовой.

Александра Стриженова в бикини. Фото: соцсети

«Море, конечно, удивительно влияет на человека. Тут и дышится по-другому, и глаза горят. Веснушки заполоняют все лицо, а загар - все тело. И хочется просто наслаждаться моментом и ни о чем не думать. Пусть тут будет ветер в голове и в волосах, а на лице — улыбка», — написала под фото Александра Стриженова.

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