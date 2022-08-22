Тренд на «тай-дай»: Клава Кока облачилась в модные брюки с эффектом стройности, как у Эвелины Хромченко

Кроме того, ведущая рекомендовала принт «тай-дай», который вернулся в нынешнюю моду из конца 80-х — начала 90-х.

Клава Кока поддержала оба модных течения, примерив клеши с размытым принтом. Любопытно, что Эвелина Хромченко ранее появлялась в похожей модели на ТВ.