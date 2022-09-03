Тренд на естественность: Татьяна Навка в шелковом халате покрасовалась без макияжа и с пышными локонами

Минувшим летом Навка не только ездила с гастролями в Сочи, но и успела отдохнуть с Семьей в Турции. Там маленькая Надежда Пескова отметила свой день рождения. Но потом они вернулись домой. 1 сентября девочка отправилась в школу. Трогательные фото со школьной линейки Татьяна опубликовала в соцсети.

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