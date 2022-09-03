Тренд на естественность: Татьяна Навка в шелковом халате покрасовалась без макияжа и с пышными локонами

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она завоевала множество наград и стала олимпийской чемпионкой. Спортсменка продолжает выступать на льду, но уже в рамках телевизионных передач, мастер-классов и шоу, которые сама создает. Навка при этом растит дочку Надежду, которая в свои 8 лет тоже завоевала немало наград.
Минувшим летом Навка не только ездила с гастролями в Сочи, но и успела отдохнуть с Семьей в Турции. Там маленькая Надежда Пескова отметила свой день рождения. Но потом они вернулись домой. 1 сентября девочка отправилась в школу. Трогательные фото со школьной линейки Татьяна опубликовала в соцсети.
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На этот раз Навка решила навести марафет. Она с утра оказалась в руках девушки-стилиста по волосам. Фигуристка в черном шелковом халате покрасовалась на камеру. Она продемонстрировала объемную прическу с локонами. При этом Татьяна была без макияжа. Она решила продемонстрировать изящные щиколотки.
«Не изменяю своей Нурияше. Столько лет хожу и результат каждый раз потрясающий!» – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка в 47 лет. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красиво!», «Волосы шелковистые», «Вы вообще не стареете», «Прям девочка», «Шикарные локоны! И кожа просто сияет», — прокомментировали пост подписчики.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды