Тренд на естественность: Нюша в коротком платье цвета Барби и без макияжа козырнула формами на Мальдивах

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда выпустила несколько хитов «Чудо», «Цунами». Несколько лет назад певица стала реже выступать.

Она вышла замуж за Игоря Сивова. У пары родилась дочка Серафима-Симба. В прошлом году артистка снова стала мамой. Теперь она растит сына Саффрона.