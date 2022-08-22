Тренд на естественность: Нюша в коротком платье цвета Барби и без макияжа козырнула формами на Мальдивах

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда выпустила несколько хитов «Чудо», «Цунами». Несколько лет назад певица стала реже выступать.
Она вышла замуж за Игоря Сивова. У пары родилась дочка Серафима-Симба. В прошлом году артистка снова стала мамой. Теперь она растит сына Саффрона.
Примечательно, что этим летом Нюша отправилась с семьей на Мальдивы. Она проводит отпуск на райском острове с мужем и детьми. Там певица отпраздновала свое 32-летие. Она решила провести время с родными, которые устроили для нее ужин на пляже. А вот от вечерних нарядов артистка отказываясь, предпочитая легкие и романтичные образы.
На этот раз Нюша похвасталась тем, что к ней приехала подруга. Они с радостью устроили посиделки. Певица предстала в силуэтном мини-платье цвета Барби. Она отказалась от макияжа, но ее щеки налились румянцем в тон наряда. Платье с драпировкой скрыло изъяны ее фигуры. Звезда укладку, открыв шею.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Как же я обожаю эту случайные не случайные встречи и сюрпризы в разных уголках этого мира. Конфетка моя прилетела, чтобы поздравить», – написала звезда.
Примечательно, что поклонники восхитились образом артистки. Многие отметили, что ей идут женственные наряды. «Ну что за куколка», «Такая свеженькая», «Какой классный образ», «Ой, какая миленькая», — стали писать подписчики.