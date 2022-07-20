Тренд на естественность: Бородина в платье-халате и без макияжа вышла на улицу в Бодруме

Ксения Бородина прославилась на всю страну, когда стала вести шоу «Дом-2». Она не скрывает, что раньше подрабатывала диджеем, но теперь доходы от рекламы и съемок позволяют ей жить на широкую ногу.

После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще баловать себя покупками и веселиться с подругами.