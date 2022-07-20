Тренд на естественность: Бородина в платье-халате и без макияжа вышла на улицу в Бодруме

Ксения Бородина прославилась на всю страну, когда стала вести шоу «Дом-2». Она не скрывает, что раньше подрабатывала диджеем, но теперь доходы от рекламы и съемок позволяют ей жить на широкую ногу.
После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще баловать себя покупками и веселиться с подругами.
На этот раз Бородина уехала на месяц в Турцию. Она взяла с собой дочек и няню. Телеведущая не скрывает, что взяла с собой шесть чемоданов с нарядами. Она носит как шорты и рубашки, а вечером предпочитает облачаться в трикотажные платья или с милым цветочным принтом.
Примечательно, что 20 июля Ксения отправилась на пляж, отказавшись от макияжа. Она не скрывает, что любит подчеркивать свои достоинства.
На этот раз телеведущая облачилась в платье-халат с принтом и украсила прическу повязкой в тон. Лук также дополнили сланцы и сумка-шопер Dior. Она, пританцовывая, шла по тротуару.
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что после развода Бородина постройнела и похорошела.
«Какая классная», «Вот это шарм! Вы дорого выглядите даже в пляжной одежде», «Вам дать урок стиля Бузовой», «Ну до чего хороша», — стали писать подписчики.