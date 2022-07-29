«Тренд на десятилетие!»: Водянова щегольнула в вишневом тренче из экокожи — хите будущей осени

Наталья Водянова слывет первой модницей, и не зря! Стилист Лена Червова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала элегантный лук модели, назвав его главные достоинства.
Так, манекенщице удалось вписать в летний аутфит вишневый тренч из экокожи, который станет хитом будущей осенью. Причем этот тренд продержится десятилетие.
Так что обладательницы подобных тренчей из кожи, можно сказать, попали в десяточку, купив тот предмет гардероба, который станет долгоиграющим хитом на все времена.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Явный плюс образа — монохром, который естественно визуально вытягивает силуэт. Хотя Наталья, собственно, совершенно в подобной коррекции не нуждается. При сочетании экокожи с кожей все смотрится гармонично, единым комплектом. Но это сыграло с нашей героиней плохую шутку, если бы монохром был в разном сочетании фактур, к примеру, кожаный тренч, а брюки из более струящегося материала, то и смотрелось бы это чуть поинтересней и сложнее.
Кожаный тренч — это и классика и тренд. Он точно будет в хитах будущей осенью. Это не тренд, который быстро угаснет, это тренд, который можно носить десятилетиями. Потому что хороший добротный кожаный тренч будет актуален всегда.
Кроме того, эффекта стройности Наталья добилась и за счет того, что приталила поясом тренч. Единственное, лишний в этом образе шарф, а вот лимонная сумочка смотрится отлично», — добавила стилист.
Наталья Водянова щегольнула в кожаном тренче — хите будущей осени, показав тренд, который продержится десятилетие. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.pro
Лена Червова — стилист и телеведущая. Выступала в качестве народного стилиста в программе Первого канала «Модный приговор».