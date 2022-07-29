«Тренд на десятилетие!»: Водянова щегольнула в вишневом тренче из экокожи — хите будущей осени

Наталья Водянова слывет первой модницей, и не зря! Стилист Лена Червова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro прокомментировала элегантный лук модели, назвав его главные достоинства.

Так, манекенщице удалось вписать в летний аутфит вишневый тренч из экокожи, который станет хитом будущей осенью. Причем этот тренд продержится десятилетие.

Так что обладательницы подобных тренчей из кожи, можно сказать, попали в десяточку, купив тот предмет гардероба, который станет долгоиграющим хитом на все времена.

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