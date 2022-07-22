Тренд на цвет Барби: Калашникова подчеркнула изящество линий платьем-рыбкой, сделав акцент на талии

Певица появилась на красной дорожке «Горячей премьеры клипа».
Анна Калашникова.

Анна Калашникова. Фото: Global Look Press

Певица и светская львица Анна Калашникова посетила мероприятие «Горячая премьера клипа» телеканала Music Box.

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Звезда пришла на красную дорожку во всем розовом, поддержав мастхев этого сезона — цвет Барби.

Анна выбрала сверкающее платье-рыбку, дополнительно выделив талию при помощи болеро в перьях.

Звезда также поддержала тренд на платформу, облачившись в сверкающие босоножки с танкеткой.

Калашникова почеркнула изящество линий платьем-рыбкой. Фото: Анастасия Новикова/ Teleprogramma.pro

 

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