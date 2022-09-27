Траур завершен: Кейт Миддлтон в алом пальто и струящихся брюках появилась с принцем Уильямом в Уэльсе

27 сентября Букингемский дворец официально объявил о завершении траура по покойной Елизавете II. Сразу после этого яркая пара королевской семьи появилась на острове Англси. Этот тур стал их первым в новом статусе.

Миддлтон предстала в черных струящихся брюках и алом пальто Bennet с золотыми пуговицами стоимостью около 40 тысяч рублей. Черные лодочки и кожаная сумка завершили образ. Принц Уильям был в темно-синем костюме с галстуком.

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