Траур завершен: Кейт Миддлтон в алом пальто и струящихся брюках появилась с принцем Уильямом в Уэльсе

Недавно Великобритания пережила серьезное потрясение. Умерла в возрасте 96 лет королева Елизавета II. В стране был объявлен траур, а родные стали съезжаться, чтобы попрощаться с Ее Величеством. Сын королевы принц Чарльз стал новым правителем и выбрал имя Карл III. 19 сентября состоялись похороны, на которых были родные, политики и друзья Елизаветы II.
Все это время принц Уильям привыкал к новым обязанностям, как и его жена Кейт Миддлтон. Теперь у них новый статус. Уильям стал наследным принцем. Кэтрин теперь принцесса Уэльская. Ранее они выходили к народу, чтобы пообщаться с ними и подбодрить.
27 сентября Букингемский дворец официально объявил о завершении траура по покойной Елизавете II. Сразу после этого яркая пара королевской семьи появилась на острове Англси. Этот тур стал их первым в новом статусе.
Миддлтон предстала в черных струящихся брюках и алом пальто Bennet с золотыми пуговицами стоимостью около 40 тысяч рублей. Черные лодочки и кожаная сумка завершили образ. Принц Уильям был в темно-синем костюме с галстуком.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Отметим, что образы Миддлтон всегда несут тайный смысл. Красное пальто она выбрала не просто так.
Это тонкий намек на один из символов Уэльса — валлийского красного дракона. Также выбор этого цвета — дань уважения предыдущей принцессе Уэльской Диане, которая обожала этот цвет.
Свой визит супруги начали в Холихеде. Они посетили местную станцию спасательных шлюпок RNLI, где они встретились с экипажами, волонтерами и теми, кого они спасли. Кэтрин даже пообщалась с детьми, которые пришли увидеть членов королевской семьи.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press