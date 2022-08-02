«Транспортировка в таком состоянии невозможна»: Собчак сообщила подробности о больном Чубайсе

Телеведущая и блогер Ксения Собчак первой сообщила о госпитализации Анатолия Чубайса за границей. Он попал в итальянскую клинику с синдромом Гийена-Барре, начали отниматься руки и ноги. За россиянином наблюдают лучшие врачи, а суточное пребывание в больнице обходится ему почти в миллион рублей.

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Собчак общается с женой Чубайса, Авдотьей Смирновой. Именно от нее она узнает последние новости о состоянии политика. И сообщила последние подробности.