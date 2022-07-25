Тоже рожавшая: звезда «Уральских пельменей» после чудовищного фото Нюши показала идеальный живот в бикини

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева выбрала в этом сезоне отечественный курорт для своего отпуска. Артистка отправилась в Геленджик, поселившись в респектабельном отеле.

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У бассейна Илана Юрьева блистала сногсшибательной фигурой в мини-бикини голубого цвета. Трудно поверить, что знаменитость рожала. Она воспитывает дочь Диану, которая появилась на свет в 2015 году от второго мужа — бизнесмена Дмитрия Дылдина.

Отметим, что ранее свой живот с растяжками показала певица Нюша, звезда впервые выставила «честный» снимок в Сеть демонстрируя кожу с растяжками после родов.