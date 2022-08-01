«Тот случай, когда похож на Киркорова больше, чем родной сын»: Стоцкая показала первенца вблизи

Анастасия Стоцкая поделилась в «сторис» микроблога свежим снимком с подросшим сыном Сашей. Первенец поп-дивы в свои одиннадцать лет растет очень смышленым и любознательным. Еще поп-король сцены Филипп Киркоров оправдывался за сходство с сыном своей экс-протеже.
Так, артист заверил, что в свое время с Анастасией Стоцкой его связывала сильная ментальная связь, она помогла ему выстоять в непростые времена эмоционального кризиса. Поэтому Филипп Бедросович совершенно не удивляется тому, что сын певицы от бизнесмена Сергея Абгаряна внешне чем-то похож на него.
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Зато поклонники считают, что первенец Стоцкой не просто похож на Филиппа Киркорова, он едва ли не его копия в детстве.
Сын Анастасии Стоцкой Саша как две капли воды похож на Филиппа Киркорова. Фото: соцсети
Не успела Анастасия Стоцкая поделиться снимком сына, показав его вблизи, как поклонники тут же принялись обсуждать сходство паренька с Филиппом Бедросовичем в фан-аккаунте.
«Тот случай, когда похож на Киркорова больше, чем родной сын», «Даже Мартин меньше похож на Киркорова», «Одно лицо с Филиппом», «Как такое может быть??», «Феноменальное сходство», — пишут фолловеры.