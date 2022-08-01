«Тот случай, когда похож на Киркорова больше, чем родной сын»: Стоцкая показала первенца вблизи

Анастасия Стоцкая поделилась в «сторис» микроблога свежим снимком с подросшим сыном Сашей. Первенец поп-дивы в свои одиннадцать лет растет очень смышленым и любознательным. Еще поп-король сцены Филипп Киркоров оправдывался за сходство с сыном своей экс-протеже.

Так, артист заверил, что в свое время с Анастасией Стоцкой его связывала сильная ментальная связь, она помогла ему выстоять в непростые времена эмоционального кризиса. Поэтому Филипп Бедросович совершенно не удивляется тому, что сын певицы от бизнесмена Сергея Абгаряна внешне чем-то похож на него.

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Зато поклонники считают, что первенец Стоцкой не просто похож на Филиппа Киркорова, он едва ли не его копия в детстве.