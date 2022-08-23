«Тот случай, что и даром не надо»: Рудковская высмеяла книгу Омарова

По словам продюсера, в этой семье все на своих плечах всегда тащила Ксения Бородина.
Яна Рудковская

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» посмеялась над творчеством бизнесмена Курбана Омарова, который выпустил книгу «Откровения мужчины о том, что может не понравиться женщинам».

«Не перевесились на Руси «мужики» и их откровения со скидкой минус 90 процентов! Тот случай, что и «даром не надо» от бывшего мужа Ксюши Бородиной!»

Как отметила Рудковская, в этой семье «девчонка все тащила на своих плечах». «А тут хоба и книжечка вышла», — заявила Рудковская.

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Напомним, что Курбан Омаров после расставания с Ксенией Бородиной ударился во все тяжкие. Он стал проводить время с разными женщинами. При этом, как уверяет Бородина, с родной дочкой он практически не общается.

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